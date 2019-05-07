Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ekonomisine faiz ve kur silahı ile vurmaya çalışan yurtdışı kaynaklı lobilere karşı hükümetin aldığı tedbirlere güvenen ve yatırımlarını durdurmayan Karaderili Şirketler Gurubu, Terma City otelinde 180 milyon dolarlık yatırımı bitirmek üzere. Aynı otele komşu araziyi de satın alarak bin 600 villa, alışveriş merkezleri, eğlence merkezi, sinema salonları planlayan şirket, toplamda Yalova’daki yatırım tutarını 500 milyon dolara çıkartmayı hedefledi.

Kriz algısı ile ekonominin firene basmasına rağmen yatırımlarını durdurmama kararı alan Karaderili şirketler Grubu, Sadece Yalova Terma City’de halen bin 100 kişiye iş verdiklerini yatırımın büyümesi ile buna bin 500 kişi ilave edileceğini söyleyen Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül , ‘’Türkiye’den kazandığımızı ülkemize yatırarak sadece Yalova’daki tesisimiz de 2 bin 600 kişiye istihdam sağlayarak ülkenin büyümesine katkı sağlıyoruz. Ülkemize yatırım yapma hedefiyle ilerliyoruz. Biz bu şiardan hareket ederek hem ekonominin çarklarının dönmesi hem de Türkiye’nin rakiplerine ‘güçlüyüz, yıkılmayız’ mesajı vermek için yatırımlarımızı arttırma kararı aldık. Kaldı ki bu yatırımların da geri dönüşü çok hızlı olacak. Çünkü gerçekten Türk ekonomisi çok canlı ve güçlü”dedi.

Sağlık turizminde iddialı

Yalova Terma City’nin hedef kitle olarak Ortadoğu’yu belirlese de dünyanın her yerinden müşteri beklediğini anlatan Hüğül, Amerika’dan Avrupa Birliğine ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine giriştik. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladık. Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye’nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması’’diye konuştu.

Bir diğer hitap edecekleri kesimin termal su kaynağına sahip olmaları sebebiyle sağlık turizmi olacağını vurgulayan Hüğül; ‘’Kireçlenmeden kaynaklı eklem yeri ağrıları olan misafirlerimiz bizi rahatlıkla tercih edebilecekler. Ana binanın altında toplam 6000 metre karelik bir spa alanımız var. Burada biz aynı zamanda kür merkezi olarak da faaliyet göstereceğiz. Bu kür merkezinde çok çeşitli ve farklı sıcaklıklarda havuzlarımızda olacak" diye konuştu

12 ay hizmet

Termal otelcilik günümüzde, sağlık, Spa ve Wellness turizmiyle iç içe geçti. Son yıllarda sağlık turizmi ülkemizin de zengin kaynakları açısından çok gelişti ve bir trend oluşturdu. Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri ile misafirlerine hizmet verecek duruma gelmiştir. Bu geniş yelpaze, 7’den 70’e her yaştan misafire hizmet ettiği için termal turizm algısının büyük bir ivme ile gelişmesine sebep olup yaz kış 12 ay faydalanıldığı içinde ciddi bir trend haline geldi. Yalova’da 180 milyon dolarlık yatırımla 4 yıl önce başlanan Terma City Oteli’nin kral daireleri zengin Arapların gözdesi oldu. Yalova bölgesinde zenginlerin konaklayabileceği tarzda tesislerin olmadığını fark ederek yatırım kararı aldıklarını anlatan Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül , gelen taleplerden doğru bir yatırım yaptıklarının ortaya çıktığını söyledi.