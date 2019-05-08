Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’nin bor madeninden üretilen yerli temizlik ürünü BORON, temizliğin bütün alanlarında olacak. Büyük talep gören Boron, renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı ayrı olarak sıvı ürün olarak raflara çıkacak. Yeni ürünlerle ilgili detayları paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ocak ayındaki lansmanın ardından geçen sürede 15 bin tonun üzerinde üretilen BORON temizlik ürününün kapasitesini artırdıklarını söyledi. Dönmez “Taleplere cevap verebilmek için üretim kapasitesi ve mesaileri artırdık, gece gündüz üretime geçildi. Şimdi de BORON çamaşırlar için renkli ve beyaz, bulaşıklar için de elde ve makine olmak üzere sıvı temizlik ürünü olarak vatandaşın talebine cevap vermeye hazırlanıyor” dedi.

YENİLERİ EKİMDE

Bakan Dönmez, renkli ve beyazlar için kullanılacak iki farklı BORON toz deterjanı ekim ayında piyasaya sunacaklarını, doğal mineralli sıvı çamaşır temizlik ürününün de satışa hazır hâle geleceğini ifade etti. BORON’un mutfaklara da gireceğini söyleyen Dönmez “Sağlımızı önceleyen temizlik ürünlerimizi mutfağımıza taşıyacağız. Böylece, sadece bulaşık temizlik ürünleri pazarına değil insanımızın hayat kalitesine de ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Elde yıkama ve bulaşık makinelerinde kullanım için iki farklı borlu bulaşık temizlik ürünümüzü genel mutfak temizliğinde kullanabileceğimiz üçüncü bir ürünümüzü satışa hazır hale getireceğiz. Son olarak da yüzey temizliğinde kullanılabilecek bir ürünümüzü de ocak ayında milletimizin kullanımına sunacağız. Böylece sekiz yeni borlu temizlik ürünümüzün üretimini başarıyla tamamlamış ve ticarileştirmiş olacağız. Borlu temizlik ürünü sayımız 8’e yükselecek. Ürün uygun fiyatıyla dikkat çekecek” dedi.

BORUN DEĞERİNİ İSPATLAMIŞ OLDUK

Yapılan çalışmalarla evin her köşesinde güvenilir ve insan sağlığını öne çıkaran bir temizlik anlayışı için borlu ürünlerin hazır hâle geleceğini vurgulayan Bakan Dönmez “Bu ürünlerle birlikte bor madeninin merkezi Türkiye, temizlik ürünleri pazarında geniş bir yelpazeye yayılacak. Yerli ve millî üretim hamlemize bor ile önemli bir destek daha vereceğiz. Bilindiği üzere bor katma değeri oldukça yüksek bir ürün. Konsantre ürünlerde 1 birim, rafine ürünlerde 3 birim, ileri teknoloji ürünlerde 150 birim ve bu ürünlerin kullanıldığı sektörlerde 500 birime kadar çıkabilen bir katma değerden söz ediyoruz. Biz de bu uç ürünlerimizle borun değerini katlamış oluyoruz” ifadesini kullandı.