Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasaların, “İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi” yönündeki YSK kararına ilk tepkisi olumsuz oldu. Dolar, dünkü işlemlerde 6,20 TL seviyesini gördü. Borsa 90 bin sınırına kadar geriledi. Ardından işlemler, daha sakin seyretti. Dolar, 6,15 TL’ye yakın seviyelerde denge bulmaya çalıştı. Borsada da tepki alımları görüldü. Piyasaların kısa vadede “bekle-gör” stratejisi uygulayacağını belirten analistler; seçim gündeminin yanında, bir taraftan da ekonomiye odaklanılması ve uzun vadeli programlar yapılması gerektiğini vurguluyor.

Fitch Ratings’in Türkiye Şefi Edward Parker “İstanbul’da seçimlerin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verilmesi, Türkiye’de ekonominin yeniden dengelenme süreci üzerinde etkili olabilir. Bu gelişme, belirsizliğin yaklaşık iki ay daha devam etmesi anlamına geliyor” dedi.

Fon Yöneticisi Volkan Sarı, ekonominin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek “Bir stagflasyon döneminden geçiyoruz. Kurdaki hareketin, enflasyona maliyet baskısı olarak yansımasını görebiliriz. Sıkıntıları kolayca atlatmak için, bir taraftan reformlara odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, piyasada uzun zamandır zaten bu sonucun fiyatlandığını söyleyerek, dolarda 6,25 seviyesinin önemle takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar da “Piyasaların en istemediği şey belirsizliktir. Orta ve uzun vadeli düşünmek zorlaşıyor” diyerek, toz bulutlarının dağılması gerektiğine işaret etti.