Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dün sabah saatlerinde 6,20'yi test eden dolar/TL şu dakikalarda 6,17 TL civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,92 TL’de yer alıyor.