Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dün sabah saatlerinde 6,20'yi test eden dolar/TL şu dakikalarda 6,17 TL civarında işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,92 TL’de yer alıyor.
BAŞA DÖN
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dün sabah saatlerinde 6,20'yi test eden dolar/TL şu dakikalarda 6,17 TL civarında işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,92 TL’de yer alıyor.
Etiketler : dolar,euro,tl,