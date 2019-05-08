Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli e-postasını hizmete sunan Turkcell, dijital ürün ve servisler çatısı altında yer alan yerli e-posta, kamu kurumlarından ilk kez İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) hayata geçirildi. 7000 AFAD kullanıcısı, yerli e-postayı kullanmaya başladı.

"Veri iletişiminde güvenliği ön planda tutuyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve koruması misyonunun önemli bir halkasını daha tamamladıklarını belirterek, "Turkcell olarak, Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Kamu kurumlarına uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlarken, yerli e-posta hizmetimizle, dijital servisler, arama motoru ve veri merkezleri çatısı altında, Türkiye’nin verisine sahip çıkıyoruz. Yerli e-posta sayesinde güvenli bir yurtiçi iletişim ağı kurulmuş oluyor. En ileri teknolojiler ve açık sistemlerle geliştirilen e-posta hizmetini, kamu kurumlarında ilk olarak AFAD işbirliğiyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli e-postanın en büyük katkısı, verimizin Türkiye’de kalması, lisans maliyet yükünün düşürülmesi ve diğer kamu kurumlarına referans olacak anahtar bir proje olmasıdır" dedi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye’nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında kendi imkanları ve insan kaynağıyla ürettiği teknoloji ile yazılımları her alanda arttırdığına dikkat çekerek, "AFAD olarak çalışmalarımızı ‘Afet Yönetiminde Teknolojik Dönüşüm’ konsepti ile hayata geçirdiğimiz Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ve AFAD-RED Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi gibi yerli yazılım ve modellerle sürdürüyoruz. AFAD’ın ve ülkemizin mühendisleriyle kurduğumuz dünyada ilk olan AFAD Afet Lojistik Modeli’nin yanında risk analizi ve değerlendirmesi yapan Afet Risk Azaltma Sistemi’nin (ARAS) ilk modulünü de tamamladık. Veri güvenliği ve verinin sürdürülebilir akışı kamuda ve özellikle afet yönetiminde ayrı önem taşıyor. Bu nedenle 81 ilimizde TÜBİTAK’la birlikte geliştirdiğimiz Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi’ni (KGHS) büyük ölçüde hayata geçirirken AFAD veri tabanını da açık kaynak ürünlere geçirdik. Hatta AFAD’daki tüm yöneticilerin anlık mesajlaşması için yaklaşık bir yıl önce yerli uygulamamız BiP’i kullanmaya başladık. Son olarak yerli kaynaklarla geliştirilen e-posta servisini Turkcell ile birlikte devreye aldık. Yerli ve açık kaynaklı bu e-posta servisine geçen ilk kamu kurumu olmak ne mutlu ki AFAD olarak bize nasip oldu" şeklinde konuştu.

AFAD Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Murat Erkan, burada AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'yla birlikte AFAD Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ile Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ni gezerek bilgi aldı.