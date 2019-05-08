Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Salıpazarı Kuruvaziyer Limanı olarak da bilinen ve Karaköy’den Tophane’ye kadar uzanan yaklaşık 1.2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Galataport Projesi, 2020’de hizmete giriyor. 5 bin kişiye istihdam sağlanan, İstanbul Limanı’na 6 binden fazla yolcu kapasiteli gemilerin yanaşabilmesi ve tarihi alanların şehre geri kazandırılmasının planlandığı büyük projenin mobilite çözümleri sağlayıcısı thyssenkrupp Asansör oldu. İstanbul’a ve Türkiye’ye büyük değer katacak olan Galataport Projesi’nde yer alan terminal, ofis, mağaza ve yeme-içme bölümlerindeki tüm yürüyen merdiven ve asansörler thyssenkrupp Asansör tarafından üretilecek.

Şirket, Galataport projesinin ilk fazı için 66 adet asansör ve 21 adet yürüyen merdivenden oluşan mobilite paketini üreterek kurulumları gerçekleştirecek. İkinci faz ve mağazalar ile birlikte 36 ünite daha teslim edecek olan thyssenkrupp Asansör’ün projedeki toplam ünite sayısı 123’e ulaşacak.

"Güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyoruz"

İstanbul ve Türkiye’nin dünyaya denizden açılan kapısı olan projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten thyssenkrupp Asansör CEO’su İsmail Polat, "Şirket olarak, büyük ölçekli projelerdeki başarımızı defalarca kanıtladık. Tarihi ve kültürel zenginliğiyle bir dünya şehri olan İstanbul’un yeni simgelerinden biri olacak Galataport Projesi’ndeki ürünlerimiz ile bu başarımızı bir kez daha kanıtlamaya hazırlanıyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu köprülerinde olduğu gibi, çok sayıda üniteyi en kısa zamanda teslim edecek ve iş ortaklarımızın bize güvenini boşa çıkarmayacağız. Galataport’u ziyaret edecek herkese güvenli ve konforlu ulaşım olanağı sağlayarak yaşamlarını kolaylaştıracağız" dedi.