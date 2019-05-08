Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

World e-Commerce Forum (WORLDEF) tarafından 'İhracatın İnovasyonu: E-İhracat' temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen DHL Uluslararası e-İhracat Konferansı, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) stratejik partnerliğini üstlendiği konferansta 12 ülkeden 36 konuşmacının yanı sıra binden fazla katılımcı ağırlandı. Etkinlikte DHL 120’den fazla ülkede 7/24 ticaret yapabilmenin detaylarını aktarırken, 1 milyar dolara yakın cirosuyla Avrupa’nın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Allegro ise Türk perakende markalarına Polonya pazarı için çağrıda bulundu.

“E-ihracat ciddi bir ekonomik değer üretebilir”

Konferansın açılış konuşmasını yapan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Türkiye olarak aslında e-ihracat alanında yolun daha çok başında olduklarını söyleyerek, "Türkiye’nin sahip olduğu tedarik ve üretim gücünü eğer bir şekilde e-ihracata veya sınır ötesi e-ticarete kaydırabilirsek yaşanan bu kur dalgalanmalarından dolayı çok ciddi bir ekonomik değer üretebilir, doping etkisi yapabiliriz" dedi.

E-ihracata ilişkin ilk kitap tanıtıldı

WORLDEF Başkanı Ömer Nart ve Eğitim Koordinatörü Orxan Isayev tarafından yazılan Türkiye’de e-ihracat alanındaki ilk kitap olma özelliğine sahip 'A’dan Z’ye E-İhracat' kitabının tanıtımı da yapıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, Google Global İhracat Büyüme Stratejisi Program Yöneticisi Adolfo Fernandez Sanchez, DHL Express Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Mastercard Dijital Ürünler ve Geliştirme Direktörü Hakan Tatlıcı ve WORLDEF Başkanı Ömer Nart’ın yanı sıra, birçok şirket yöneticisi e-ihracata dair hedef pazar analizleri, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası lojistik, global ödeme sistemleri ve devlet teşvikleri gibi birçok konuda deneyimlerini paylaştı.

TİM e-İhracat alanındaki sorunların çözümü için hazır

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı açıklamada, forumda isim sponsoru olan DHL’e teşekkür ettiğini vurgulayarak, "Türkiye’nin en önemli çıkış yollarından birinin e-ihracat olduğunun bilincindeyiz. TİM olarak tüm sektörü topladığımız e-ihracat çalıştayında sektörün tüm sorunlarını dinledik. Sorunların çözümüne yönelik hızlıca adım atmaya başlıyoruz" açıklamalarında bulundu.