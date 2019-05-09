Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım bankalarının Türkiye’ye güveni artarak devam ediyor. Türk bankalarına geniş katılımlı sendikasyonlar verilirken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından da (EBRD) “Türk ekonomisi yükselişte. Ülkeye odaklanmaya devam edeceğiz” açıklaması geldi. Türkiye ekonomisindeki sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğini söyleyen EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly “EBRD güçlü şekilde Türkiye’ye odaklanmaya devam ediyor. Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye’nin. Önümüzdeki aylarda ekonomide hızlanma yaşanabilir” dedi. Bunun, kamu bankaları öncülüğünde sağlanan güçlü kredi büyümesinden kaynaklanabileceğini ifade eden Kelly, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını, 2020’de ise yüzde 2,5 büyümesini beklediklerini dile getirdi. Yatırımcıların, bankacılık sektöründeki varlık kalitesinin şeffaflığı ve rezevlerin seviyesi gibi konularda endişelerin dile getirildiğini, bunun liranın oynaklığını artırdığını söyleyen Kelly “Bu konularda endişeleri giderici adım atılması hâlinde yatırımcı güveni artabilir, ekonomi hızla iyileşebilir” dedi.

Türkiye çekici bir destinasyon

Türkiye ekonomisinin dış sermayeye ihtiyacı olduğunu, bununla birlikte küresel likiditenin bol olması sebebiyle şanslı olduğunu belirten Kelly “Türkiye sermaye açısından çekici bir destinasyon. Ön şart ise istikrarlı ve öngörülebilir politika ortamı. Otoriteler bunun için çalışmalı. TL’deki değer kaybı ise turizm sektörünü canlandıracak. Önümüzdeki dönemde bu alanda artacak talep Türkiye’nin ekonomik aktivitesinde artan şekilde rol oynayacak” dedi.