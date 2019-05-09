Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Binlerce esnaf, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa, oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkânı sağlanmalı” dedi. Bu konuda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildiğini hatırlatan Palandöken, maddi imkânsızlık sebebiyle yararlanamayan esnafa bir hak daha tanınması gerektiğini ifade etti.
Bağ-Kur’lular geriye dönük emeklilik istiyor
09.05.2019 - 06:34 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emeklilik yaşı geldiği hâlde 2000 yılından önce Bağ-Kur kaydı yaptırmadığı için bu imkâna kavuşamayan esnafa, oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkânı talep edildi.
Etiketler : Bağ-Kur,
623110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/623110.aspx
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