Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Binlerce esnaf, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa, oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkânı sağlanmalı” dedi. Bu konuda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildiğini hatırlatan Palandöken, maddi imkânsızlık sebebiyle yararlanamayan esnafa bir hak daha tanınması gerektiğini ifade etti.