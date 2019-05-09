Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, 2019 yılının ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2018’de yakaladığı güçlü büyüme eğilimini yılın ilk çeyreğinde de sürdürürken, çift haneli büyüme rakamı ve yüksek faaliyet kârlılığı 2019’un ilk üç ayına damga vuran ana unsurlar oldu. 2019 ilk çeyreğinde Türk Telekom’un toplam abone sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 milyon artışla 46,7 milyona yükseldi.



Kârını üçe katladı

2019’un ilk üç ayında yüzde 15,3 büyüme ile 5,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 7,1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49,1’e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom’un net kârı, geçen yılın ilk çeyreğindeki değeri üçe katlayarak 310 milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye’nin dijital dönüşümüne yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom’un yatırım harcamaları da, 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 637 milyon TL’ye yükseldi.



4,1 milyon yeni abone

Yılın ilk çeyreğinde 737 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, abone sayısını 46,7 milyona taşıdı. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı 11 milyonu aşarken mobil abone sayısı ise ilk çeyrekte 575 bin artışla 22,1 milyona yükseldi. İlk çeyrekte mobilde net kazanımların yüzde 96’sını faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı da yüzde 58’e ulaştı. Bir yıl önce yüzde 87 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 92’ye genişledi.

TAMBU yenilendi

Doany, 2019 ilk çeyrekte gerçekleştirdikleri diğer önemli gelişmelerle ilgili ise şöyle konuştu: Türkiye’nin ilk yerli ve millî dijital klavyesi TAMBU’yu, kullanıcı istek ve beklentileri doğrultusunda tasarımından arayüzü ve içeriklerine kadar tamamıyla yeniledik. İçeriğine eklenen arama motoru, lokasyon arama, etiket arama, anında çeviri gibi birçok yeni ve eşsiz özelliği ile TAMBU, hâlen Türkiye’nin en çok indirilen dijital klavyesi olarak duygularımıza tercüman olmayı sürdürüyor. İlk çeyrek itibarı ile TAMBU, 8,7 milyon indirilme rakamına ulaştı ve yeni arayüzünün ardından TAMBU üzerinden 41 milyar etkileşim gerçekleşti. Ayrıca, Horizon İnteraktif Ödülleri’nden Altın ödül ile dönen müşteri odaklı platformumuz ONLİNE İŞLEMLER ilk çeyrek sonu itibarıyla 26,4 milyon defa indirildi.

Ayrıca, Türk Telekom’un uluslararası marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından, üst üste 11. defa Türkiye’nin En Değerli Telekomünikasyon Markası seçildiğinin de altını çizen Doany, sözlerini “Türk Telekom bugün, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin tamamı dâhil pek çok özel ve kamu kuruluşuna dijitalleşme yolculuklarında kılavuzluk ediyor. 2023 Türkiye’sine doğru hızla ilerlerken Türk Telekom olarak bir yandan altyapı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yandan da ülkemizi kalkındıracak yerli ve millî teknolojiler geliştirmeye, teknoloji girişimlerini desteklemeye, Türkiye için değer üreterek Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz” diye noktaladı.

İlk çeyrekte rekor büyüme

2019 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 2018’de sergiledikleri rekorlarla dolu güçlü performansı 2019’da da devam ettirdiklerini belirterek “Altyapı ve yeni nesil teknolojilere yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürerek Türkiye’yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Kur riski etkisini azalttık

Döviz kurundaki dalgalanmadan korunmaya yönelik yeni türev ürünler geliştirdiklerini de aktaran Doany “İki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranımızı ilk çeyrekte yüzde 84’e kadar çıkardık. Yabancı para riskimizi bu denli azaltmamız, kurların finansallarımız üzerindeki etkisini düşürerek daha öngörülebilir bir net gelir ve sürdürülebilir temettü elde etmemizi sağlayacak” dedi.

Yabancı yatırımcının dikkatini çektik

Türk Telekom’un ilk çeyrekte 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini kaydeden Doany “Yurt dışından 39 ülkeden 264 yatırımcının katılımıyla, ihraç miktarının 5 katı kadar talep topladık. Bu da, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesinin, yüksek nakit oluşturma kapasitemizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Bu tahvil ihracı sayesinde finansman vade ve maliyet yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.