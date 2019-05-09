Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lâpseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmalarının sona ermesinin ardından iki gün sürecek kule kesonları batırma çalışmalarına başlandı. Her iki yakadaki kesonun batırma işleminin ardından kule montajlarına başlanacağı öğrenildi. Toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülen köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonerme viyadük, 10 alt geçit ve 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.