Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar günü Anneler Günü'nü kutlayacağız. Annelerimizin hakkı asla ödenmez ama yasalarımızdaki onları koruyan düzenlemeler bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırıyor. Bugün yasalarımızda anneler için 15 ayrı imkân yer alıyor.

15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira, üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.



Kadınlar doğumdan önce 8 hafta, sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar da ücretsiz izin hakkı bulunuyor.



Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6.367 TL.



Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.



Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.



Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 180 lira.



Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.



Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı geriye çekilip erken emekli olabiliyor.



100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.



İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine (bu yıl için bin 279 lira) kadar olan kısım Gelir Vergisi'nden istisna tutuluyor.



Sanayi sektöründe İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Günlük 77.70 lira cep harçlığı var.



KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel girişimcilere 60 bin, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar destek veriyor.



Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor. Kadınların ilave istihdam prim teşvikinden yararlanma süresi 12 aydan 18 aya çıkıyor.



Bir işyeri açmaksızın üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor.



İnternet üzerinden satış yapanlar da vergiden istisna.



EN AZ 9 BIN 214 TL



ÖRNEK HESAPLAMA



Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için:



Emzirme ödeneği: 180 TL



Doğum yardımı: 300 TL



İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL



Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL



TOPLAM: 9.214,09 TL (Sabah)