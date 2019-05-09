Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden kendi bağından toplayıp getirdiği bağ yapraklarını ilçede satan Mehmet Atay, bu yıl Manisa yöresinde görülen don ve kırağı yüzünden bağ yaprağı fiyatlarının ikiye katlandığını söyledi. Atay,” Üretimin düşmesi yüzünden geçen yıl 5 lira civarında sattığımız bağ yaprağını bu yıl 10 liradan satıyoruz. Üretime bağlı olarak bu yıl fiyatların düşeceğini pek zannetmiyorum” dedi.

Vatandaşlar tarafından kap ve kavanozlarda salamura yapılan bağ yaprakları kış aylarında tüketilmek üzere buzdolabı ve derin donduruculara konuluyor.