Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Ramazan ayında en çok tüketilen gıda ürünlerinden biri olan hurma, son döviz ve kur dalgalanmalarından etkilenmeyen tek ithal meyve oldu. Türkiye’de yaklaşık 4 yıldır fiyat artışlarından etkilenmeyen hurma Gaziantep’te tezgahlarda geçen sene olduğu gibi 10 ile 100 TL arasında satılıyor. Ramazan ayının en çok rağbet gören meyvesi olmasına rağmen 4 yıldır çok cüzi fiyat artışlarının yaşandığı hurma, türüne göre değişen fiyatları ile yine Ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları nedeniyle hem sahur hem de iftar sofralarını süsleyen hurmanın fiyatı ise türüne göre değişiyor.

En çok ilgi gören hurma türleri

Fiyatı ve lezzetiyle en çok tercih edilen hurma çeşitleri ise Kudüs ve Medine hurması yer alıyor. Peygamber hurması olarak bilinen ve en pahalı hurma olan Acve hurması ise 100 TL'den satışa sunuluyor.

"Her bütçeye uygun hurma var"

Gaziantep'te meşhur Almacı Pazarı’nda hurma satışı yapan Mehmet Karataş isimli esnaf, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hurma satışlarının da arttığını ve her bütçeye uygun hurmanın bulunduğunu belirterek, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma çeşitlerimiz tezgahtaki yerini aldı. Özellikle tercih edilen Kudüs ve Medine hurmalarımız var. Bunun dışında en çok dikkat çeken hurma Acve hurmasıdır. Peygamber Efendimiz’in kendi diktiği ağacın hurmasıdır ki zaten çok az bulunur. Fiyat olarak en pahalı hurmamız da budur. Diğer hurma çeşitlerimiz de fiyatlar 10 liradan başlıyor 100 liraya kadar çıkıyor. Yani aslında her bütçeye uygun hurma çeşitlerimiz mevcut. Herkes kendi bütçesine göre istediği hurmayı alabilir" dedi.

Hurma satışı yapan bir başka esnaf Mehmet Deniz ise "Hurma çeşitlerimizde fiyatlar değişkendir. Kilosu 10 liradan başlayan hurmalarımız da mevcut, 70-80 liralık hurmalarımız da mevcut. Yani herkes kendi bütçesine göre istediği hurmadan alabilir. Hurmalarda fiyatlar geldikleri ülkeye, boyutuna, lezzetine ve diğer özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. En çok tercih edilen hurma uygun fiyatı nedeniyle İran hurması olarak dikkat çekiyor. Bir tık daha kalite arayan vatandaşlarımız ise Medine ve Kudüs hurmalarını tercih ediyor. Sonuç olarak her çeşit hurmadan her bütçeye uygun bulabilmek mümkün. Fiyatlarda ciddi bir artış olmadı bu sene" diye konuştu.