Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) ihracatta yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdiği gecede, Kibar Dış Ticaret, alüminyum mal grubu kategorisinde 'ihracatın metalik yıldızı' ödülüne layık görüldü. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, 64 başarılı ihracatçı, 21 farklı kategoride verilen ödüllerin sahibi oldu. Uzun yıllardır 'ilk 1000 ihracatçı firma' listesinin üst sıralarında yer alan Kibar Dış Ticaret adına ödülü, Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör aldı.

"Assan Alüminyum’un ihracat oranı yüzde 80’e ulaştı"

35 yıl önce kurulan Kibar Dış Ticaret’in, Türkiye'de başlatılan dış ticaret atılımlarında her zaman öncü rol oynadığını ifade eden Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, ‘ihracatın metalik yıldızları' ödülünün de Assan Alüminyum’un ortaya koyduğu başarılı ihracat çalışmaları ile alındığını belirtti.

Assan Alüminyum’un, Kibar Dış Ticaret aracılığıyla başta Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Kuzey Amerika olmak üzere dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yaptığını söyleyen Güngör, satışlarının yüzde 75’ini ihraç ettiklerini, 2018 yılı son çeyreği itibariyle bu oranın yüzde 80’e ulaştığını dile getirdi.

2019 yılı hedefi 295 bin ton

Geçen yılı hedeflerine uygun bir şekilde 275 bin tonluk sevkiyatla kapattıklarını kaydeden Güngör, "2019 yılı için çıtayı daha da yükselterek hedefimizi 295 bin ton olarak belirledik" diye konuştu.

Assan Alüminyum’un yassı alüminyum sektöründe yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesi ile Türkiye’nin lider kuruluşu olmasının yanı sıra, 100 bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesiyle de Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden biri konumunda yer aldığını vurgulayan Güngör sözlerine şöyle tamamladı: "Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendiriyor, bu kapsamda Kuzey Amerika’daki istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda ülkemiz ekonomisine değer katacak çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Faaliyete almayı planladığımız sıcak haddeleme tesisimizle bazı stratejik sektörlerdeki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı, ülke ekonomisine sağladığımız pozitif katkıyı daha da artırmayı hedefliyoruz".