Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akfen’in Çanakkale ve Denizli’de yer alan toplam 275 MW gücündeki 4 rüzgar santrali projesi için yerli ve yabancı önde gelen bankalarla imza attığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı Orta ve Doğu Avrupa’nın 'En İyi RES Proje Finansmanı' ödülüne layık görüldü. 2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık elektrik üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin bu yatırım atağı yurtdışından prestijli bir ödülle taçlandı.

Akfen’in Çanakkale ve Denizli’de yer alan toplam 275 MW gücündeki 4 rüzgar enerji santrali (RES) projesi için yerli ve yabancı önde gelen bankalarla imza attığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 kapsamında Orta ve Doğu Avrupa’nın 'En İyi RES Finansmanı' ödülüne layık görüldü.

2019 yılının sonuna kadar 4 RES de devreye girecek

Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir oyuncusu haline gelen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ilk rüzgar enerji santrali olma özelliği taşıdığı belirtilen Çanakkale’deki Kocalar RES projesi Mart 2019’da elektrik üretimine başladı. 30,6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES projesinde üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını rüzgardan tek başına karşılayacak. Akfen Yenilenebilir Enerji, Kocalar RES’in yanı sıra 2019 yılı içerisinde Çanakkale’deki 112 MW’lık Üçpınar RES ve 58 MW’lık Hasanoba RES, Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine geçirmeyi hedefliyor. Böylelikle şirketin 4 rüzgar elektrik santrali projesindeki kurulu gücü 2019 yılı sonunda 275 MW’a ulaşacak.

Toplam kurulu gücü 632 MW’a çıkacak

Ödülü almaya hak kazanmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Karabeyoğlu, "Akfen Yenilenebilir Enerji olarak tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 4 rüzgar santralimizin elektrik üretimine başlamasıyla birlikte sadece rüzgarda 275 MW’lık kurulu güç kapasitesine ulaşacağız. Yapımı devam eden rüzgar, güneş ve hidro elektrik üretim tesisi yatırımlarımızla 2019 yılı sonuna kadar tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan toplam kurulu gücümüz 632 MW’a çıkacak" ifadelerini kullandı.