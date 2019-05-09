Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’de ikamet izni bulunun yabancı vatandaş istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden edindiği verilerin yanı sıra medya yansımalarında da derlediği bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısının 938 bin 482’ye çıktığı görüldü. Bu rakam 2018 yılında 856 bin 470 iken 2017 yılında da 593 bin 151 olarak kayıtlara geçti. İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancılardan da ilk sırayı 104 bin 444 kişiyle Irak’ın aldığı görüldü. Irak’tan sonra ise 99 bin 643 yabancı ile Suriye’nin ikinci sırada yer aldığı görüldü. İlk 10’un içinde yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla; Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Afganistan, Rusya, Özbekistan, Mısır ve Kırgızistan oldu.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılında ikamet izni ve yabancı vatandaşları konu alan 56 bin 116 haber çıkışı gözlemlenirken, bu sayının 2018 yılında 61 bin 530, içinde bulunduğumuz 2019 yılında ise 24 bin 490 haber çıkışının yazılı basına yansıdığı görüldü.