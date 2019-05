Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dairelerin teslimlerinin başlayacağı projede konutlar teslimat tarihinden önce yeni sahipleriyle buluşuyor. Sosyal donatıları ve yatırım fırsatıyla Ankaralıların ilgi odağı olan proje sosyal donatılarıyla bölgesinde lider. Uzun yıllardır Ankara’da gayrimenkul sektöründe başarılı çalışmalarla ve projelerle isminden bahsettiren KIZILTOPRAK GAYRİMENKUL imzasıyla hayata geçen projede toplam 1675 daire bulunuyor.



Anneler Günü’ne Özel %15 İndirim



Kızıltoprak Gayrimenkul Anneler Günü dolayısıyla çok özel bir kampanya gerçekleştiriyor. Buna göre, firmanın Batıkent’te hayata geçen projesi Gala Batıkent’ten daire satın alan tüm annelere ve geleceğin anne adaylarına %15 indirim sağlanıyor. Kızıltoprak Gayrimenkul’ün Gala Batıkent projesi için gerçekleştirdiği Anneler Günü özel kampanyası sadece 4 gün sürecek.

Her Yönüyle Avantajlı Daireler



Gala Batıkent Proje Müdürü Nalan Başarı, Ankara’nın en merkezi bölgelerinden biri olan Batıkent’te inşası tamamlanan Gala Batıkent’in her bütçeye uygun ödeme seçenekleri sunduğunu belirtti.

“Gala Batıkent’te 1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle düşük bütçeyle karlı yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturduk. Projemizde bulunan sosyal özellikler ise hane sakinlerinin evlerinden dışarı çıkmadan birçok aktiviteyi yapmalarına olanak tanıyor. Kapalı yüzme havuzu, SPA merkezi (sauna + Fin hamamı), donanımlı fitness salonu (pilates ve jimnastik alanları), masa tenisi, bilardo, hobi atölyesi, toplantı salonu, amfi tiyatro, cep sinema salonu, bisiklet parkuru, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlasının bulunduğu Gala Batıkent’te 17 blok bulunuyor. Batıkent’in kalbinde adeta yeni bir semt oluşturan dairelerin 461 tanesi 2+1, 1214 tanesi de 1+1 şeklinde tasarlandı. Dairelerin yanı sıra 34 adet ticari alana sahip olan projemizden herkes ev sahibi olabilir. Ev sahipleri, KDV avantajıyla hemen mesken tapularını alabilirler.



Sadece Alırken Değil, Yaşarken de Avantajlı



Gala Batıkent’teki daireler alıcılarına sadece alırken değil, yaşarken de kazandırıyor. Projemizdeki 1+1 ve 2+1 daireler elektrik ve yakıt tasarrufu açısından da avantaj sağlıyor. Son yılların en kapsamlı projesi olan Gala Batıkent, lokasyon ve fiyat avantajıyla büyük dairelere oranda daha çabuk kiralanabilir. Kiralama ve satış işleminde kolaylıkla bulabileceğiz dairelerimiz oldukça avantajlı ve kullanışlıdır. Proje, Akıllı Ev Sistemleriyle evinizin ve sevdiklerinizin güvenliğini kontrol altına almanızı sağlıyor. Projenin lokasyon anlamında hastane, okul, metro ve pazara yakın olması da ev sahiplerinin ihtiyacı olan her şeye anında ulaşabilmesine olanak tanıyor.



“Biz size sadece daire değil, kaliteli bir yaşam sunuyoruz.”

Gala Batıkent’in cazip ödeme seçenekleri sayesinde dilerseniz yatırım amaçlı olarak evinizi alın, dilerseniz kiraya verin ve evinizin kendi kendisini ödemesine izin verin, dilerseniz de sevdikleriniz ile birlikte doyasıya yaşayın! Kişiye özel ödeme seçeneklerinin sunulduğu Gala Batıkent’te uygun ödeme seçenekleriyle Ankaralıların cebini rahatlatıyor, onları yeni evlerine bir adım daha yaklaştırıyoruz.” diye konuşan Nalan Başarı, günümüzde ev fiyatlarının fahiş rakamlara ulaştığını, Gala Batıkent’in pahalı konut algısını yıktığını söyledi. “Biz size sadece daire değil, kaliteli bir yaşam sunuyoruz.” diyen Başarı, dünyanın en büyük mimarlık ödülü programı World Architecture Community'de aldıkları ödül ile başarılarını taçlandırdıklarını ifade etti. Sosyal donatıları, lokasyonu, işlevsel kullanım alanları ve çok daha fazlasıyla Başkentin gözdesi olan Gala Batıkent’teki son daireleri yakından görmeleri için herkesi satış ofisine davet etti.