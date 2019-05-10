Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar dünkü işlemlerde 6,25 TL seviyesine yaklaştı. Borsada ise 88 binli seviyeler görüldü. Gelişmeler üzerine Merkez Bankasından hamleler geldi. TCMB, haftalık repo ihalelerine ara verdiğini duyurdu. Böylece fonlama faizi üst banda (%25,5’e) yükseltildi. Kur üzerinde baskının devam etmesi durumunda, fonlamanın geç likidite bandından (%27’den) yapılma seçeneği de masada duruyor. Öte yandan Merkez, TL zorunlu karşılık oranını %40’tan %30’a indirdi. Böylece piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite imkânı sağlandı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları da tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırıldı. QNB Finans Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, seçim belirsizliğin bir süre daha ötelenmesinin, TL varlıklar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Pazı “Beş yıllık risk priminin 400’lerin altından yeniden 470’lere geldiğini görüyoruz, bu önemli bir gösterge. Temkinli duruşun korunması gereken bir dönemdeyiz” dedi. Seçim belirsizliğinin yanı sıra, S-400 konusunda yaşanan gelişmeler ve ABD-Çin ticaret savaşları da piyasaların radarında kalmaya devam edecek.