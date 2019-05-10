Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektör 2018’i, önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla, 5 milyar 14 milyon dolarlık ihracatla geride bırakmıştı. 2019’da ise mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü, ihracatta 6 milyar doları aşmayı hedefliyor. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç; sektörü farklı konularda teşvik ettiklerini, müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan uygun kredi teminine kadar sayısız destek sağladıklarını söyledi. Ticaret Bakanlığınca kapsamda olduğu açıklanan yurt içi fuarlara katılım durumunda “yer kirası” ve “stant” masraflarının yüzde 50 oranında desteklendiğini hatırlatan Ahmet Güleç “Yurt dışı fuarlarda da bu tutar; Bakanlık tarafından yer kirası, stant, görevli personelin ekonomi sınıf uçuş masrafları ve yüzde 50 destek oranı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre limit, genel nitelikli fuarlar için 56 bin TL, sektörel nitelikli fuarlar için 85 bin TL, prestijli fuarlar için 284 bin TL şeklindedir. Bu desteklerle, markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın küresel bir oyuncu olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için elimizi taşın altına koyuyor, devletin verdiği imkânlar doğrultusunda Türk mobilya sektör temsilcilerinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.