Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle rafineri, petro kimya tesisleri, tank çiftlikleri ve endüstri kuruluşlarındaki saha servis yönetimini dijitalleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gizil Enerji CEO’su Esma Gülten Çan, hizmet verdikleri müşterilerinin sahadaki tüm servis işlemlerini dijitalleştireceklerini belirtti. Bu teknolojinin dünyada 150 milyondan fazla akıllı cihazda çalıştığını ifade eden MENAT Bölgesi Sorumlusu Gürhan Kalelioğlu da “Amacımız makineleri çalışır durumda tutmak ve işi büyütmenin önünü açmak” diye konuştu.