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Bakan Ersoy açıkladı: Kaçak yapılaşmada yeni sistem
10.05.2019 - 11:14 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki kaçak yapılaşmalarla ilgili, "Kapadokya'ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Bizim hedefimiz yıkmak değil. Hedefimiz kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak" dedi.
Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,Kapadokya'daki kaçak yapılaşma,
623453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/623453.aspx
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