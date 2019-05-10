Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazır giyim markası DeFacto, yaza özel serisi 'neon'u tanıttı. Yapılan bilgilendirmede; ilk bakışta göz alan renkler, tişörtlerden şortlara birçok kombin seçeneği sunuyor. Klasik çizgilere hayat katan neon renklere sahip seri, kadınların günlük hayatta kullanması için tasarlandı.