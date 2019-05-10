Hazır giyim markası DeFacto, yaza özel serisi 'neon'u tanıttı. Yapılan bilgilendirmede; ilk bakışta göz alan renkler, tişörtlerden şortlara birçok kombin seçeneği sunuyor. Klasik çizgilere hayat katan neon renklere sahip seri, kadınların günlük hayatta kullanması için tasarlandı.
DeFacto’dan yaza özel ‘neon serisi’
10.05.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazır giyim markası DeFacto, yaza özel serisi 'neon'u tanıttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : DeFacto,
623471 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/623471.aspx
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