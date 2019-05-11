Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paket kapsamında üreticilerin giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi, üretimlerle ilgili tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemi harcamaları için yatırım kredisi kullandırılabilecek. İşletme giderleri ile modern basınçlı sulama sistemi harcamalarının tamamına kadar, tarımsal mekanizasyon harcamalarının ise mahiyetine göre tamamına ya da yüzde 75’ine kadar kredi kullandırılabilecek. İşletme kredilerine azami 12 ay, yatırım kredilerine ise azami 60 ay vade verilebilecek. İşletme kredilerinin vadesi ile yatırım kredilerinin taksitleri üreticilerin gelir elde etme dönemlerine uygun olarak belirlenecek. Kredilere, üretimin ve yatırımın mahiyetine bağlı olarak, yüzde 25 ila yüzde 100 arasında faiz sübvansiyonu uygulanacak.