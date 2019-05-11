Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün “Eminotomotiv olarak 1991 yılından bu yana el birliği sistemini başarıyla uyguluyoruz. Şu an herhangi bir bankadan taşıt kredisi çekmek istediğinizde, 50 bin liralık bir otomobil, 24 ay vade ile yaklaşık 71 bin 760 liraya mal oluyor. Eminevim El birliği Sisteminde ise, 54 bin 375 liraya otomobil sahibi olabiliyorsunuz. 4 bin 375 TL’yi, organizasyon bedeli olarak ödüyorsunuz. Banka kredisiyle otomobilinizi hemen alırken, Eminevim’de en fazla 13’üncü aya kadar bekliyorsunuz” dedi. Kur oranları sebebiyle sıfır otomobilin neredeyse hayal olduğunu belirten Üstün “Bu süreçte insanlar ikinci el için fırsatları araştırıyorlar. Bizler de Eminotomotiv olarak, ramazan kampanyamız kapsamında 24 kişilik gruplarda, 10’uncu ayda erken teslim fırsatı sunuyoruz. İkinci el şirketimiz ile yapılan iş birliği ile Eminotomotiv’e kaydolan müşteriler, dilerlerse istedikleri araca, piyasa değerinden daha uygun fiyatlarla sahip olabiliyorlar” diye konuştu.