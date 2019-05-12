Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Servet Raporu’nu açıklayan Knight Frank Ortağı Kate Everett-Allen “Söz konusu kişi sayısının 2023’te, yüzde 3 yükselişle 86 bin 467’e ulaşacağını öngörüyoruz” dedi. Allen, kullandığı evi dışındaki varlıklarının değeri 30 milyon dolar olan ve “ultra yüksek değerli kişi” olarak tanımlananların sayısının ise, bin 695’i bulduğunu söyledi. Kate Everett-Allen, bugün için ultra yüksek değerli kişilerin yüzde 36’sının ikinci pasaporta sahip olduğunu, yüzde 29’unun ise ikinci pasaport sahibi olmayı düşündüğünü söyledi. Allen, yüksek gelirli kişilerin yüzde 42’sinin hâlihazırda başka bir ülkede evi bulunduğunu, yüzde 22’sinin ise farklı bir ülkeden ev almayı hedeflediğini de kaydetti.