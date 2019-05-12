Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su ürünlerinde dünyanın en önemli fuarı olarak kabul edilen ve Avrupa’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Seafood Expo Global (Global Su Ürünleri) Fuarı, küresel sektör profesyonellerini buluşturdu. Bu yıl 27’nci defa kapılarını açan ve 175 ülkeden 700’ün üzerinde firmanın yer aldığı fuara, Türkiye’den iştiraklerin sayısı her geçen yıl artıyor. Millî katılım organizasyonu İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) tarafından gerçekleştirilen fuarda, Türkiye, önde gelen 15 firmayla yer aldı. İSHİB Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Avrupa sofralarında bulunan üç balıktan birinin Türk balığı olduğunu, bu oranı artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Sagun “Tüm dünyanın dev firmalarının burada stantları bulunuyor. Geçen sene sektör olarak 950 milyon dolar ihracat yaptık. Bu seneki hedefimiz, 1 milyar doları aşmak. Türk su ürünleri sektörü, AB pazarını fethetti. Bu bizim gurur kaynağımızdır. Pazarda hızla büyüyoruz ve söz sahibiyiz. Geçmiş yıllarda Yunanistan pazar birincisiydi, ancak son iki yıldır lider biziz. Su ürünlerinde ABD ve Japonya pazarında da payımız giderek artıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin pazarında da Türk balıkları önemli bir yer alacak” dedi.