Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile daha istikrarlı bir sürece girmeye başlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel sektörü destekleyecek yeni bir paketin yolda olduğunu söyledi. CNN Türk’te canlı yayına katılan Bakan Albayrak “Üç kamu bankamızla, imalat ve ihracatçı sektörleri destekleyecek yeni bir paketi, mayıs haziran gibi açıklayacağız. Reel sektör, 8-10 ayda çok zor bir süreçten geçti. Biz de yoğun bir mesai ortaya koyduk. Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye’nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paket... İthalatı düşürürken, ihracatı destekleyeceğiz” dedi.

Tünelin ucundaki ışığın daha da görünür hâle geldiğini vurgulayan Bakan Albayrak “Cari dengede sıfıra yaklaştık. Dünyayı ilgilendiren travmatik bir olay yaşamadığımız sürece, enflasyon ve faizler keskin düşecek, etkili ve dengeli bir noktaya ulaşacağız” diye konuştu.

İstihdamın artacağı bir döneme girildiğini anlatan Bakan Albayrak, şöyle devam etti: Mart ve nisan ayında Sosyal Güvenlik Sistemine 520 bin yeni giriş oldu. Gerçekçi olmak gerekirse, yerel seçimlerin belirsizliği, 23 Haziran’dan sonra kalkacaktır. Normal şartlar altında ekonomiye hiçbir etkisi yok aslında. Ülkeyi farklı testlere tabi tutmaya çalışanlar var, bunu bahane ederek bir algı operasyonu peşindeler.

7 BANKA TEK ATM

Türkiye’de banka ATM’lerinin sayısı 52 bine yaklaştı. Ortak kullanım altyapısı olmasına rağmen, yüksek komisyonlar sebebiyle birçok köşede ATM’ler yan yana sıralanıyor. Bu da ciddi israfa sebep oluyor. Bakan Albayrak, yakın dönemde ATM’lerin ortak işletilmesiyle ilgili bir lansman yapacaklarını söyledi. Albayrak “7 kamu bankasıyla başlayacağız. Özel bankalarımız da girmek istiyor. Ortak ATM işletmeciliğiyle 1 milyar TL’ye yakın tasarruf sağlayacağız” dedi.