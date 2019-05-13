Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her üç tüketiciden ikisi, internette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirtti. Tüketicilere en çok hangi reklam türünden rahatsızlık duyduğu sorulduğunda, yüzde 33 ile, “içeriğin ortasında beliren reklamlar” birinci sırada yer aldı. Bu reklamları sırasıyla yüzde 26 ile “kendiliğinden oynamaya başlayan sesli videolar” ve yüzde 21 ile “içeriğin üstünde çıkan ve içinde geri sayma olan reklamlar” takip etti. Rahatsız olan tüketicilerin büyük çoğunluğu (yüzde 91), reklam çıkmasını engelleyen bir uygulama kullanmadığını bildirdi. Araştırma 15 ilde, 15 yaş ve üzeri bin 240 tüketici ile görüşme sonucu elde edildi.