Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin 9 günlük tatile çıkacağını, büyük kısmının eş, dost, akraba ve memleket ziyaretine gideceğini söyleyen Osman Ayık “300 bin yerli turist ve dış pazardan gelen rezervasyonlarla birlikte, doluluk oranları bayram tatilinde yüzde 100’lere yaklaşmış durumda. Seçim takviminden kaynaklanan bir etkilenme söz konusu değil. Yurt dışında yaşayan Türkler de özellikle dini bayramları yoğun şekilde tatil vesilesi olarak kullanıyor. Biz oradan da olumlu hareket bekliyoruz. Onlar öncelikle memleketlerini ziyaret ediyor. Sonra da tatillerini yapıyor” dedi.