Milyonlarca kişinin 9 günlük tatile çıkacağını, büyük kısmının eş, dost, akraba ve memleket ziyaretine gideceğini söyleyen Osman Ayık “300 bin yerli turist ve dış pazardan gelen rezervasyonlarla birlikte, doluluk oranları bayram tatilinde yüzde 100’lere yaklaşmış durumda. Seçim takviminden kaynaklanan bir etkilenme söz konusu değil. Yurt dışında yaşayan Türkler de özellikle dini bayramları yoğun şekilde tatil vesilesi olarak kullanıyor. Biz oradan da olumlu hareket bekliyoruz. Onlar öncelikle memleketlerini ziyaret ediyor. Sonra da tatillerini yapıyor” dedi.
Bayramda 300 bin kişi otelde tatil yapacak
13.05.2019 - 03:32 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde ülke genelinde 300 bin yerli turistin otel konaklamalı tatil yapacağını söyledi.
Etiketler : bayram tatili,tatil,
624013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/624013.aspx
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