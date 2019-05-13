Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı “Kendi elektriğini kendin üret” başlıklı paylaşımda, lisanssız elektrik üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurulu güç sınırının bir megavattan beş megavata yükseltildiğini hatırlatan Dönmez şunları kaydetti: Mesken aboneleri için 10 kilovat, tüm işletmeler ve kamu kurumlarında 5 megavata kadar kurulacak enerjinin, öz tüketim fazlasının satılabilmesi imkânı getirildi. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılabilecek atıl haldeki çatı, cephe gibi alanlar değerlendirilecek.