Dönmez, Twitter hesabından yaptığı “Kendi elektriğini kendin üret” başlıklı paylaşımda, lisanssız elektrik üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurulu güç sınırının bir megavattan beş megavata yükseltildiğini hatırlatan Dönmez şunları kaydetti: Mesken aboneleri için 10 kilovat, tüm işletmeler ve kamu kurumlarında 5 megavata kadar kurulacak enerjinin, öz tüketim fazlasının satılabilmesi imkânı getirildi. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılabilecek atıl haldeki çatı, cephe gibi alanlar değerlendirilecek.