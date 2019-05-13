Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Katma değerli üretim ve ihracat yolunda, 500 milyon dolar büyüklüğündeki ağız-diş sağlığı ekipmanları sektörü de öne çıkıyor. Türk bilim insanlarının son dönemde geliştirdiği ileri teknolojiye sahip ürünlerle, sektörde toplam ihracat payı yüzde 8’den yüzde 15’e çıktı. Dental sektörü bu kapsamdaki çalışmalarıyla, 2023 hedefine emin adımlarla yürüyor. Öncü Dental’in üç yıllık çalışması sonrasında yaklaşık 8 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği “T-Endo” isimli kanal eğesi bunun son örneği... Türkiye’ye özel açıklamalarda bulunan Öncü Dental CEO’su Erkan Uçar, “Bu ürün, ülkemizde bir ilki temsil edecek. Dentac markamız bünyesinde, Türk bilim insanları ile beraber özgün olarak geliştirilmiş ilk kanal eğesi, ilk defa dünya pazarlarında boy gösterecek. Şu anda Azerbaycan’dan, İran’dan, Irak’tan ve İtalya’dan talepler gelmeye başladı. Öncü Akademi bünyesindeki diş hekimlerimiz bu ürünün sunumunu altı ülkede gerçekleştirdi. Ürünün sertifikasyon ve patent süreçleri tamamlandıktan sonra, yılın ikinci yarısından itibaren yakın coğrafyamıza ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Yüzde 85’i ithalat olan bir sektörde, ihracat payını artırmanın yollarını arıyoruz” dedi. Cari açığı kapatması açısından yerli üretimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uçar “Hekimlerimize, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilmiş T-Endo projeleri ile, tedavi protokolleri tasarlanmış, hijyenik ve patentli teknolojiye sahip ilk kanal tedavi ürününü sunuyoruz. Katma değeri yüksek üretimden söz ediyoruz. Bu ürün, ülkenin kilo başı üretim/ihracat hedeflerine büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu. Şu anda 10 ülkeye ihracat gerçekleştiren Öncü Dental, Dentac’ın dünya pazarlarına açılmasıyla birlikte döviz cinsinden cirosunu yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.

MACUNDA BÖLGESEL ÜS OLACAĞIZ

Öncü Dental CEO’su Erkan Uçar, hâlihazırda ithalatını gerçekleştirdikleri “Dentiste” markalı diş macununun çok yakında Türkiye’de üretileceğini söyledi. Uçar “Tayland’dan ithal edilen Dentiste’nin ülkemizde üretilmesi an meselesi. Tüm işlemler tamamlandığında yüzde 98 oranında ‘yerli üretim’ unvanı kazanacak. Buradaki asıl hedef, Türkiye’den Avrupa dâhil tüm ülkelere diş macunu ihracatı gerçekleştirmek” dedi.