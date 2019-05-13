Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 13 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yeni haftaya 6 liranın altında başlayan dolar/TL yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 6 liranın hemen üzerinde işlem görüyor.

Kur geçen hafta 6,2460'a kadar yükselmesi sonrasında cuma günü 6 seviyesinin altına inmişti.

Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık sıkılaştırmasının yanı sıra TL'yi desteklemek için kamu bankalarının özellikle illikit piyasalarda döviz satışlarının da desteğiyle dolar/TL gerilemişti.

Euro/TL de 6,70'in üzerinde hareket ediyor.