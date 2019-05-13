Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 1990 yılından beri faaliyet gösteren ve on binlerce ürünü 20 şehirdeki 37 mağazasıyla tüketicilerine sunan Metro Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Metro Türkiye’nin Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü pozisyonuna sektördeki tecrübesiyle dikkat çeken Seçil Demiralp getirildi. Demiralp yeni görevine, 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla başladı.



Seçil Demiralp kimdir?

İstanbul Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yapan Seçil Demiralp, 2004’te TAB Gıda Pazarlama Departmanı’nda iş hayatına adım attı. 2008’de Burger King ve Arby’s markalarından sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenen Demiralp, 2015 yılında ise TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirildi.