Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Mayıs Dünya İklim Günü olması sonucunda Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6'ncı Değerlendirme Raporu’nun ortaya koyduğu bilgilere göre; küresel hava sıcaklıkları artarken, kutup bölgelerinde buzlar hızla eriyor ve ortalama deniz seviyelerinde yükselme gözleniyor. Gelişmiş ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda çalışmalarını hızlandırmazsa 2100 yılına kadar küresel sıcaklığın 4 derece artabileceği ön görülüyor. Isınmanın en büyük nedenini ise insan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazı emisyonları oluşturulduğu bildiriliyor. Bu da sağlığı, refahı, güvenliği ve ekonomisiyle insan hayatını doğrudan etkileyecek yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Kısacası iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlar atmak, enerji, ulaşım ve gıda gibi tüm alanlarda düşük karbona geçişi hızlandırmak öncelik taşıdığının altı çizildi.

İklim değişimi ve kaynakların azaldığı dönemde sürdürülebilir yaklaşımını tüm tasarım ve üretim süreçlerinde uyguladığı belirtilen Alman merkezli Duravit, 2011 yılından bu yana Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 yönergelerine göre hazırlanan raporların sonuncusunda, üretimde yüzde 100 geri dönüşüm oranına ulaşıldığını ve çevrenin korunmasına yönelik harcamalarda yüzde 60 oranında artış kaydedildiğine dikkat çekti.

Çevre Üretim Beyannamesi (EPD) ödülüne layık görüldü

Marka aynı zamanda, geliştirdiği mineral malzemesi ile Institut Bauen und Umwelt e.V. tarafından Çevre Üretim Beyannamesi (EPD) ödülüne layık görüldüğünü de açıkladı. Duravit AG Teknoloji Baş Sorumlusu Thomas Stammel, "Son sürdürülebilirlik raporumuz ve DuraSolid ile kazandığımız EPD ödülü, sektördeki öncü rolümüzü bir kez daha vurguladı. Sürdürülebilir yapılara önemli katkılar sağlarken, müşterilerimize de güvenli ürünlerin yanı sıra şeffaflık sunuyoruz" dedi.

Türkiye’de 33 bin litre fosil yakıt tasarrufu yapılmasını sağladı

Ayrıca Duravit, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile yaptığı iş birliğinin sonuçlarını, ambalaj atıkları çevresel fayda raporu 2018 ile açıkladı. Rapora göre; marka bu yükümlülükler çerçevesinde yaptığı çalışmalar ile 2018 yılında kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle 119 dönüm orman arazisini kaplayacak 5 bin 964 ağacın kesilmesini önledi. Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla 577 ailenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen yaklaşık 1.6 milyon kw/saat elektrik enerjisi tasarrufunda bulundu. Duravit, ambalaj atıklarını depolama sahalarına gömmek yerine geri dönüştürerek 1 olimpik yüzme havuzu hacminde yaklaşık 3 bin metreküp alandan tasarruf etti. Duravit ayrıca 49 ailenin yıllık su tüketimine eş değer yaklaşık 87 milyon metreküp su ve 33 bin litre fosil yakıt tasarrufu yapılmasını da sağladı.

Ambalaj atıkları çevresel fayda raporu 2018'in öne çıkan sonuçları şöyle;

Kağıt, karton, ahşap ve kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle yaklaşık 90 hektar orman alanına denk gelen 4 milyon 492 bin adet ağaç kesilmekten kurtuldu.

Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 125 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı. Bu yaklaşık 2.8 milyon aracın deposunu doldurmaya yetecek bir miktar.

Geri kazanımı sağlanan kağıt-karton/kompozit ambalaj atıkları ile 39 bin 312 ailenin yıllık su tüketimine eş değer oranda, 6.9 milyar litreden fazla su tasarrufu sağlandı.

Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarıyla, bir milyona yakın (920 bin) ailenin yıllık elektrik tüketimine denk, yaklaşık 2.6 milyar kw/saat elektrik tasarrufu sağlandı.

Yaklaşık 1329 adet olimpik yüzme havuzu hacminde, yaklaşık 3 milyon 320 bin metreküp depolama alanından tasarruf edildi.

Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıkları ile 331 bin 329 ton karbondioksit salımı önlendi. Bu miktar bir uçağın dünyanın çevresini 16 bin 566 kez dönmesi sonucu salınan sera gazına eşdeğer.