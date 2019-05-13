Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

150 yılı aşkın geçmişe sahip sigorta şirketi Generali Sigorta, Smart Working modelinin bir parçası olarak anne çalışanlarına ayrıcalıklar sağlıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Generali’nin “Bildiğin Gibi Değil” sloganıyla hayata geçirdiği Smart Working modeli, anne çalışanlara evden esnek çalışma, okulun ilk günü izni, çocuğunun hastalığı süresince esnek çalışma, süt iznini toplu kullanma, doğum günleri ve özel günlerde izinli sayılma opsiyonu gibi dünya standartlarındaki ayrıcalıkları sunuyor.

Zaman ve mekan esnekliği

Şirketin Smart Working modeli ile birlikte tüm çalışanlar, farklı zaman dilimlerinde çalışma saatlerini kendileri belirleyebiliyor. Ayrıca model kapsamında tüm çalışanlar haftanın bir günü istedikleri lokasyondan çalışabiliyor. Tüm bu yeniliklerin yanında annelere özel yasal izinlerinde ötesinde; okulun ilk günü çocuklarını okula götürebilmeleri için izinli sayılma, çocuklarının hastalığı durumunda doktorun önerdiği rapor süresi boyunca evden çalışma esnekliği, süt iznini toplu şekilde kullanma hakkı ve doğum günleri ve özel günlerde izinli sayılma opsiyonu gibi ayrıcalıklar da annelere sağlanmış durumda.

“Anne çalışanlarımızın iş hayatlarını kolaylaştırmak önceliğimiz”

Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin bu özel gününü kutlayan Generali Sigorta İnsan Kaynakları Müdürü Elif Uysal Kumcu, “Annelik bir kadının hayatında ship olduğu en önemli rollerden birisi, dünyanın en güzel ve en zor mesleği.. İş hayatında çalışan anne olmak; hem iş hem de özel hayatı birlikte yürütmek, ekstra çaba gerektiren bir durum. Daha önce yapılmış bir araştırmaya göre annelerin yüzde 40’ı çocuklarına bakmak için işi bırakma eğilimindeler ve yine aynı araştırma işi bırakmış annelerin yüzde 60‘ının evde olmalarına rağmen hem çocuklarına hem de kendilerine yeterli zamanı ayıramadıklarını gösteriyor. Bu sebeple Generali olarak yeni çalışma modelimizi oluştururken anne çalışanlarımıza yönelik onlara özel esnek bir çalışma ortamı oluşturduk. Generali Grubu’nun Çeşitlilik ve Dahiliyet Politikası ile hem global hem de yerel uygulamalarla kadın işgücünün iş hayatındaki oranını korumak ve çalışan annelerin yerini güçlendirmek önceliğimiz. Hayata gerçirdiğimiz yeni çalışma modelimizle hem anne çalışanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hem de Türkiye’deki iş dünyasına örnek teşkil edecek bir yapıyı yerleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.