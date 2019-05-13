Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ ARI Teknokent yerleşkesinde hizmet veren ve son olarak 2,5 milyon TL’lik bir yatırımla yeni prosedüre göre modernize edilmiş WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı devreye alan Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), artırılmış gerçeklik teknolojisi ile test devrini başlattı. Hizmet verdiği şirket temsilcilerinin, aynı anda OTAM bünyesindeki yetkiliye birebir bağlanarak ekran paylaşımından çizime, yazışmadan bilgilendirmeye kadar tüm operasyona eşgüdümsel katılımını sağlayan “Artırılmış Gerçeklik Platformu”, hem zaman kaybını hem de maliyetleri azaltarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Kullanıcılar internet aracılığıyla, testi gerçekleştiren teknisyenin akıllı gözlüğüne veya akıllı telefonuna bağlanarak parçaların test, kontrol ve denetim gibi tüm aşamalarını uzaktan etkileşimle takip edebiliyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, yenilikçi bakış açısıyla devreye aldıkları artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde, OTAM ile işbirliği gerçekleştirenlerin daha hızlı ve efektif yönetim kabiliyeti edindiklerini belirterek, “Otomotiv firmaları testlerini bizlere yaptırırken süreci yerinde izlemek ve süreçlere müdahale etmek isteyebiliyorlar. Bu da Türkiye’nin farklı lokasyonlarında yer alan müşterilerimizin veya Romanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde bulunan müşterilerimizin tesisimize gelerek zaman-maliyet kaybı yaşamaları anlamına geliyor. Biz de bu kayıpların önüne geçmek adına İTÜ Arı Teknokent girişimlerinden Hangaarlab ile işbirliğine giderek Artırılmış Gerçeklik Platformu’nu hayata geçirdik. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin günden güne değişik sektörlerde kullanım örnekleri artmaya başladı. Test sektöründe ise bu uygulamayı müşterilerinin kullanımına açan ilk biz olduk. Artık ister Fransa’dan, ister Bursa’dan olsun müşterilerimiz, tesisimize gelmeden istedikleri an bağlantı kurarak test ortamına adapte olabiliyorlar” diye konuştu.

“Akıllı uygulamalarla yerinden takip”

Artırılmış Gerçeklik Platformu sayesinde görsel ve işitsel haberleşme sağlanarak üretici ile birlikte çalışma ayrıcalığı sunduklarını belirten Özcan, “İnternet aracılığıyla merkezimize uzaktan erişen firma yetkilisi, teknisyenimiz akıllı gözlük veya akıllı telefonundan ne görüyorsa birebir görüyor. Örneğin uzmanımız eğer bir motor üzerinde çalışıyorsa, kullanıcı da motoru birebir görmek suretiyle süreci takip ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Gerçek zamanlı çalışma imkanı”

OTAM merkezine bağlanacak kişilerin tanımlanması suretiyle sürecin işlediğini belirten Özcan, “Müşterimizin ekibinden tanımlanan kullanıcıların, gireceği odalar ve sınırları belirleniyor. Kullanıcının izin verdiği ölçüde teknisyenler de ağa bağlanabiliyor. Bağlandığında dünyanın neresinde olursa olsun sanki o odadaymış gibi hareket edebilen ve sabitlikle sınırlanmayan kullanıcılar, aynı zamanda teknisyenimizle birlikte belge ve dokümanlar üzerinde de gerçek zamanlı çalışabiliyorlar” dedi.

“Kurumsal verimlilik artıyor”

İTÜ ARI Teknokent’te yerleşik girişimlerden Hangaarlab tarafından geliştirilen V-Sight Endüstriyel Artırılmış Gerçeklik Platformu’nun kurumsal is gücünü giyilebilir ve mobil yazılım entegrasyonuyla akıllı is gücüne çevirdiğini vurgulayan Ekrem Özcan, “Uzman kullanıcı, video yayını üzerinde 3D nesneler yerleştirme, çizim yapma ve işaretleme yapabiliyor, video yayınından ekran alıntısı yapabiliyor. Yazışma özelliği ise müşterinin uzmana hızlı ve kolayca yazıyla bilgi aktarmasına olanak sağlıyor. Netice itibarıyla bu platformun kurumsal verimliliği çok daha artırdığını görüyoruz” diye konuştu.