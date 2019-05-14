Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar yeni haftaya gergin başladı. ABD ve Çin arasında alevlenen ticaret savaşları, dünya piyasalarını sallıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisi tarifesini, yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselttiğini açıklamıştı. Trump “Çin, ABD’den uzun yıllar çok faydalandı. Misilleme yapmamalı, sadece daha kötü olur” uyarısında da bulundu. Çin’den ise ABD’ye misilleme geldi. Pekin yönetimi, 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe yönelik vergi tarifesinin yükseltileceğini açıkladı. Haberler üzerine Asya ve Avrupa borsalarında düşüşler yaşandı. Çin’in uygulayacağı ek tarifelerin yüzde 5 ile yüzde 25 aralığında değişeceği, 5 binden fazla ABD ürününü kapsayacağı belirtildi. Tarifelerin, 1 Haziran’dan itibaren geçerli olması bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang “Dış baskılara asla teslim olmayacağız. Yasal haklarımızı koruyacak güvene ve beceriye sahibiz; bekleyin ve görün” dedi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi de, “Hesaplarımıza göre Çinli üreticiler, ek vergilerin getirdiği maliyet yükünün yüzde 10’unu karşılayacak. Yüzde 90’ı ABD’lilerden çıkacak. Yani asıl bedeli ABD’deki perakende şirketleri ve tüketiciler ödeyecek” açıklamasında bulundu.

BİST, 85 bine kadar çekildi

Ticaret savaşları, seçim belirsizliği ile birleşti. İç piyasalar da süreçten olumsuz etkilendi. Borsa İstanbul’da yüzde 3’e varan değer kaybı ile gün içinde 85 bine yakın seviyeler görüldü. Dolar da yüzde 2 primle 6,10 TL civarında seyretti. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı, Borsa İstanbul’un ucuz seviyelerde olduğunu söyleyerek, “Buralarda dip yapma isteği olabilir ama hisselerde seçici olmak lazım. Bir takım belirsizlikler var. Yerel seçim, genel seçim havasında geçiyor. Kalıcı şekilde yukarı yönlü trend için daha erken olduğunu düşünüyoruz” dedi.