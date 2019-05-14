Denize sıfır konumu ve mazarasıyla modaseverlerin tercihleri arasında bulunan Beymen Yalıkavak Marina, dünyaca ünlü modaevlerinin kadın ve erkek koleksiyonlarıyla sezona giriyor. En yeni ve trend koleksiyonların yanı sıra ayakkabıdan çantaya bir çok seçenek moda tutkunlarına sunulacak. Beymen Yalıkavak Marina’nın, Mayıs ayı boyunca her gün 10:00-22:00, Haziran- Temmuz ve Ağustos aylarında ise her gün 10:00-01:00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.
Beymen Yalıkavak Marina sezona merhaba diyor
14.05.2019 - 14:20 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beymen Yalıkavak Marina, 18 Mayıs 2019, Cumartesi günü itibariyle sezona merhaba diyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beymen,
624376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/624376.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:36
- Sabah03:56
- Güneş05:40
- İşrak06:32
- Öğle13:12
- İkindi17:08
- Akşam20:22
- Yatsı22:10
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay