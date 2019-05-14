Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ramazan Dünya Helal Günü dolayısıyla yapılacak olan iftar etkinliği ve helal yaşamda gençlik konferansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer soruları yanıtladı.

Dünya Helal Gününün amacı nedir?

GİMDES Başkanı Büyüközer, “Öncelikle Rabbimden, mübarek Ramazan ayının size ve ailenize rahmet ve bereket getirmesini ve bu rahmet ayında dualarımızın kabul edilmesini niyaz ederim. Dünyanın çeşitli yerlerindeki bütün Müslüman kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun, muhakkak bizim kardeşliğimizin en önemli noktası İslamdır. 2013 yılında WHC öncülüğünde başlattığımız ve bu yıl 7.sini bütün dünya Müslümanları ile birlikte idrak edeceğimiz 17 Ramazan Dünya Helal Günümüze 15 gün kaldığını duyurmak istiyorum. Dünya Helal Gününü, "helal" konusundaki bilincimizin ve anlayışımızın arttırılması ve bu davanın daha geniş çevrelere duyurulması niyetiyle kutlanacaktır. Bu niyetle toplumları ve bireyleri birleştirici, Müslümanlar arasında siyasetin veya başka nedenlerin nifak oluşturmasına mahal vermeden bilgilendirici ve deneyimlerini paylaştığı bir gün olarak kutluyoruz. bugünki şartlarda farzlarımızın içerisinde kaybolmaya yüz tutmuş adeta birinci sırada önem arzeder konumuna gelmiş olan Helal Yaşamı hatırlamak, hatırlatmak ve yaymak konusunda bir algı oluşturması hedef alınmıştır” dedi.

Dünya Helal Günü nedir ve ne zaman?

Büyüközer Dünya Helal Günü’nü, “’Helal’ hareketini dünya çapında destekleyen ve kutlayarak birleştiren özel bir gün olarak tanımlarken, zamanlamasına ilişkin, “Dünya Helal Günü, mübarek Ramazan ayının 17. gününde kutlanmaktadır. Ramazan ayı, Hicri takvime bağlı olarak, miladi takvime göre her sene farklı bir tarihte kutlanmaktadır.Ramazanın 17. günü 2013 yılında 25 Temmuz iken, 2019 yılında 22 Mayıs Çarşamba günü kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Dünya Helal Gününü kim organize eder?

Büyüközer şu açıklamaları yaptı: “Dünya çapında helal sertifika kurumlarının biraraya gelmesinden oluşan çatı kuruluşu WHC (Dünya Helal Konseyi) bu açılımın başlatıcısı ve destekleyicisi olacaktır. Dünyanın her bölgesine yayılmış Müslüman kardeşlerimizi birleştirici bir açılım olması hasebiyle, "helal" bütün ümmete aittir, dolayısıyla Helal Günü de bütün ümmetin ortak günüdür. Bu noktadan hareketle, Dünya Helal Konseyi kendi ulaşabildiği noktalarda Dünya Helal Gününü tanıtan, anlatan ve yayılmasını sağlayan faaliyetler düzenlemektedir, diğer Helal Sertifika kurumlarının ve Müslümanlara hizmet veren organizasyonların faaliyetler düzenlemesini teşvik etmektedir ve desteklemektedir. Müslüman kardeşlerimiz tarafından düzenlenecek bu tür faaliyetleri desteklemek ve duyurabilmek adına bu kurumlardan ricamız, bizlere faaliyetleriyle ilgili bildirimde bulunmalarıdır.

Dünya Helal Günü çerçevesinde yapılabilecek faaliyetler nelerdir?

Helal ve Tayyib konusunu işleyen; medya kuruluşlarına duyurular, seminerler, konferanslar, cuma hutbeleri, fakirlerin semeresinden faydalanacağı Helal ve Tayyib ürünlerden oluşan Hayır Çarşıları, toplu iftar programları, makale yarışmaları, ropörtajlar, bu faaliyetlerin sadece birkaçını oluşturmaktadır.

Bu sene GİMDES olarak; Gönüllü hayırseverlerimizin desteği ile, Suriye sınırında 3000 yetime iftar, 250 aileye Ramazan Kumanyası dağıtacağız. Merkezde her yıl Gönüllü Gençlikle beraber yürüttüğümüz Helal ve Tayyib Yaşamda Gençlik Konferans’ımızı 17 Ramazan’ın gündüzünde, Bayrampaşa İlseç Vakfı Kültür Merkezinde yapacağız ve akşamına diğer misafirlerimizle birlikte aynı mekânda iftarımızda birlikte olacağız. Suriye sınırında yetim ve çadırda yaşamak zorunda kalmış kardeşlerimize Suriye sınırında 5 bin kişilik iftar ve 500 adet Ramazan kumanyası dağıtılacak. Ankara HDM Market şubelerimiz ve GİMDES Temsilcimiz Toçbir sen ve Köprü derneği ile birlikte bir iftar programını gerçekleştirecekler. 30 şehrimizde bulunan 43 adet HDM şubemiz çevrelerinde iftarlarla , ikramlarla , sohbetlerle, bildirilerle 17 Ramazan Dünya Helal günü için etkinlikller gerçekleştirecekler.

Bu hayırlı organizasyonlar için maddi ve manevi desteklerinizi beklemekte ve sponsor olmanızı talep etmekteyiz. Bu konuda katkılarınızı mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirmenizi rica ederiz. Sağlık ve selamet dileklerimizle. Allah yar ve yardımcımız olsun.”