Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eksposhoes Ayakkabı Moda Sariciye Fuarı, İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde açıldı. Bu yıl 7’nci kez kapılarını açan fuarda 120 ayakkabı üreticisinin son kreasyonları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Binlerce farklı modelin yer aldığı fuara ziyaretçi akını yaşandı. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’nın gözdesi, Mardinli ayakkabı üreticisi tarafından üretilen ayakkabı oldu. Yılan derisiyle kaplanmış ve altın detaylarla süslenen ayakkabı, fuara adeta damga vurdu. Fuarın en değerli parçası olan bu ayakkabı 87 bin TL’ye Rus koleksiyonere satıldı.

Fuar hakkında genel bilgi veren Eksposhoes CEO’su Erkan Demir, “Yaklaşık 120 firma katılıyor. Bu süreç içerisinde, bu fuarın temel amacı ihracata yönelik. Yurt dışından ciddi bir ziyaretçi davetimiz vardı. Bu 4 gün içerisinde bin 500 yabancı iş insanını burada ağırlayacağız ve kış modasını onlara göstereceğiz. Şöyle söyleyeyim, bizim fuarımız butik fuardır. Tamamen özel bir fuardır” dedi.

Fuarda sergilenen, birbirinden değerli ayakkabılarla ilgili konuşan Demir, “Fuarda bütün ürünler el emeği. Hepsi çok değerli. Yalnız fuar için ve şov için üretilmiş özel bir ayakkabımız var. Bu ayakkabımız yılan derisinden yapılmış, altın kaplama işlemelerden yapılmış bir ayakkabı. Bu özel tasarım olduğu için de bir Rus firmasını bunu istemişti. Tasarım ayakkabı 87 bin TL’ye kendilerine satıldı” ifadelerini kullandı.

Fuarın gözdesi haline gelen ve 87 bin TL’ye, Rus koleksiyonere satılan ayakkabının üretim süreci hakkında bilgi veren Mardinli ayakkabı üreticisi İlhami Yıldız, “Ayakkabımız piton yılanı derisinden ve altın aksesuarlardan oluşuyor. Gündemdeki moda trendlerine göre yapıldı. Ayakkabının uzunluğu 10.30 cm. bu seneki trendimiz budur. Ayakkabımızın satış ücreti 87 bin TL. Rus bir koleksiyonere satıldı” şeklinde konuştu.

Birbirinden farklı ayakkabıların sergilendiği Eksposhoes Ayakkabı Moda Sariciye Fuarı 14-17 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.