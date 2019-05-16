Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde çalıştırılmak üzere Zonguldak, Amasra ve Karabük illerinde çalıştırılmak üzere 500 pano ayak üretim işçisi alınacak. Peki, TTK’ya nasıl başvuru yapılır? İşte TTK başvuru koşulları ile TKK kura çekim yerleri ve tarihleri…

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

- İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

TKK KURA ÇEKİM YERLERİ, ŞARTLARI VE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ