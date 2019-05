Türkiye Gazetesi

Dijital operatör Turkcell, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına katkı sunmaya devam ettiği belirtiliyor. KOBİ’ler başta olmak üzere bireysel ve kurumsal hemen herkesin pek çok işlemde ihtiyaç duyduğu faks uygulaması, artık cep’ten ve web’den sağlanıyor. Yapılan bilgilendirmede; gönderimleri dijital ortama aktaran Turkcell Akıllı Faks, ofisleri de ‘cep’e taşıyor. Faks alıp göndermek için şirkete gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor, gelen fakslar her yerden görülebiliyor ve her an faks çekilebiliyor.

Turkcell hat sahibi olan tüm kullanıcılar Akıllı Faks uygulaması ya da Bip’ten faks gönderebiliyor. Superonline kurumsal müşterileri ise daha gelişmiş özellikler ile tüm faks numaralarını tek platformdan takip edebiliyor ve arşivleyebiliyor.

10 milyon faks gönderildi

Büyük ilgi gören Akıllı Faks ile bugüne kadar 10 milyonun üzerinde gönderim gerçekleştiği açıklandı. Cepten gönderilen 10 milyon faks üst üste konulduğunda Avrupa’nın en yüksek binası olan Sapphire’in uzunluğuna erişiyor. Yan yana konulduğunda ise 848 futbol sahası kadar yer kaplıyor. Akıllı Faks hizmetiyle kullanıcılar faksları dijital ortamda arşivleyebiliyor, her yerden kolayca ulaşabiliyor, çevre dostu uygulama sayesinde kağıt tasarrufu sağlanıyor. Faks cihazı alımı ya da bakımına, toner, kartuş, kâğıt gibi malzemelere bütçe ayırmaya da gerek kalmıyor. Gelen faksların kaybolması sorunu ortadan kalkarken, istenmeyen kişilerin eline geçme riski de önleniyor.

Akıllı Faks ile kamu ve özel kurumlara talimat, dilekçe ve hukuki işlerde belge iletmek mümkün. Şirketler de faks numarasını Superonline’a taşıyarak ya da yeni bir numara tahsis ederek akıllı faks hizmetine ulaşabiliyor ve Akıllı Faks hizmeti ERP, muhasebe gibi yazılımlarla entegre edilebiliyor.

Akıllı Faks portalına turkcellakillifaks.com adresinden, mobil uygulamalara ise Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabildiği kaydedildi.