ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak bakanlığının Rize’de ve bölgede yaptığı yatırımlarını sıralayan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye dışında 30 tane daha ülkede çay üretildiğini hatırlattı. “Dünyanın en güzel çayını biz üretiyoruz” diyen Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR’un bir devlet kuruluşu olmasına rağmen büyük bir ticari marka olduğunu söyledi. Kimseye haber vermeden geçen günlerde Rize’ye gelerek çay bahçelerini incelediğini belirten Pakdemirli, yaşlı çay bahçelerinin artık yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklayarak “Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi. Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 TL olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 TL 3 Kuruş olarak belirledik” dedi.
2019 yaş çay alım fiyatı belli oldu
16.05.2019 - 14:58 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2,90 olarak belirlediklerini belirterek "13 kuruş da destekleme ile 3,03 TL olarak belirledik" dedi.
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,2019 yaş çay alım fiyatı,
624927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/624927.aspx
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