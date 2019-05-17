Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in 14 Mayıs’ta 8 bin doların üzerine yükselmesinin ardından altcoinlerde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi Kasım 2018’den bu yana ilk kez 255 milyar doların üzerine çıkmıştı. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimleriyle ticaret savaşı endişeleriyle yatırımcılar kripto para birimlerine yönelmiş ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Söz konusu gelişmelerin ardından yatırımcıların toplu satış emirlerinin etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9.58 düşüşle 7,724 dolara geriledi. Bitcoin’e ilişkin yapılan çeşitli öngörülerde, boğa hareketinin Bitcoin’in 7,500 dolar sınırında işlem görmesiyle mümkün olabileceği belirtilirken, 128 milyar 790 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 56.4’ünü oluşturdu.

Toplam 2,182 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.06 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 16.22 ile de en çok düşüş Cardano’da görüldü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 4.99, yüzde 1.55, yüzde 1.48, yüzde 1.45, yüzde 1.06, yüzde 0.50 ve yüzde 0.28 ile sırasıyla yalnızca Chainlink, Paxos Standard Token, USD Coin, TrueUSD, Tether, TEzos ve Maximine Coin yükseldi. En büyük 100’deki düşüşe de yüzde 19.58 ile 51’inci sıradaki IOST öncülük etti.

Söz konusu düşüşün ardından piyasa hacmi son 24 saatte 27 milyar dolara denk gelen yüzde 11.8 düşüşle 228 milyar 612 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 109 milyar 41 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor) ;

1.Bitcoin yüzde 9.58

2.Ethereum yüzde 8.77

3.Ripple yüzde 14.95

4.Bitcoin Cash yüzde 13.41

5.EOS yüzde 10.83

6.Litecoin yüzde 13.21

7.Binance Coin yüzde 9.69

9.Stellar yüzde 15.78

10.Cardano yüzde 16.22 düşerken

8.Tether yüzde 1.06 yükseldi.