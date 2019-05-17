Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom’un gençlik platformu Selfy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda binlerce GB internet hediye edeceğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; 19 Mayıs’ın 100'üncü yılı şerefine düzenlenen kampanya ile Selfyli gençler 1919 MB internet kazanma şansına sahip olacak.

Bunun için Selfylilerin, 19 Mayıs Pazar günü, Türk Telekom’un mobil online işlemler uygulaması üzerinde yer alan 'Sil Süpür'ü kullanmaları yeterli olacak. Selfyliler kazandıkları 1919 MB interneti, takip eden iki gün boyunca kullanabilecekler.