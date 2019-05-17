Balıkçı Hakan Erol yıllarda balıkçılarının ağlarına daha çok kırlangıç balığı takıldığını söyledi. Genellikle kasım ve ekim aylarında avlanan balığın bu yıl denizin geç soğuması nedeniyle hala avlanabildiğini belirten Erol, "Kırlangıç balığı avcılığının ilerleyen günlerde de artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Kırlangıç balıklarını genellikle otel ve restoranlar tercih ediyor. Söz konusu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor" dedi.
Kırlangıç balığı 25 liradan satışa sunuluyor
17.05.2019 - 12:47 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan kırlangıç balığı tezgahta kilosu 25 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırlangıç balığı,balık,
625175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/625175.aspx
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