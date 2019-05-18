Şu ana kadar yurt dışından getirtilen akıllı telefonlar, pasaporta kaydettirilerek yurt içinde satın alınmış gibi kullanılabiliyordu. Hiç yurt dışına çıkmamış kişiler ise cihazları yakınlarının pasaportuna kaydettirerek aynı şekilde kullanmaya devam ediyordu. Resmî Gazete’de yayınlanan ‘4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da yer alan ‘yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanmak’ ifadesi, şu ana kadar pek çok kişinin kullandığı bu uygulamanın geçerliliğini ortadan kaldırıyor. Artık yurt dışından getirtilen akıllı telefonlar pasaporta kayıtlı kişi tarafından kullanılabilecek. Ayrıca pasaporta 2 yıl yerine 3 yılda bir kayıt yapılabilecek.
Başkasının pasaportu ile telefon dönemi bitti
18.05.2019 - 02:55 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 02:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Resmî Gazete’de yayınlanan yeni bir kararla birlikte yurt dışından getirtilen akıllı telefonlar yalnızca pasaportuna kayıtlı olduğu kişiye ait hatlarla kullanılabilecek.
Etiketler : pasaport,pasaport telefon kaydı,
625322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/625322.aspx
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