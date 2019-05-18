Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar yurt dışından getirtilen akıllı telefonlar, pasaporta kaydettirilerek yurt içinde satın alınmış gibi kullanılabiliyordu. Hiç yurt dışına çıkmamış kişiler ise cihazları yakınlarının pasaportuna kaydettirerek aynı şekilde kullanmaya devam ediyordu. Resmî Gazete’de yayınlanan ‘4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da yer alan ‘yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanmak’ ifadesi, şu ana kadar pek çok kişinin kullandığı bu uygulamanın geçerliliğini ortadan kaldırıyor. Artık yurt dışından getirtilen akıllı telefonlar pasaporta kayıtlı kişi tarafından kullanılabilecek. Ayrıca pasaporta 2 yıl yerine 3 yılda bir kayıt yapılabilecek.