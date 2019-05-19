Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de mobilde en çok okey ve tavla gibi oyunların tercih edildiğini dile getiren Temir “Bu oyunlar dışında dünyanın geri kalanında da ilgi gören strateji oyunları ve ‘casual’ olarak isimlendirilen oyunlar da çokça tercih ediliyor. Özellikle halk arasında ‘şeker patlatma’ gibi isimleri olan bu oyunlar, hem fazla vakit almıyor hem de gün içerisinde hemen oynayıp kapatılabildiği için tercih ediliyor” diye konuştu. Temir, Türkiye’de dijital oyun geliştirmek için pek çok atılım olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de 250’yi geçkin stüdyo var. Bu stüdyolarda oturup dijital oyun yapıyorlar. Biz Türkiye’nin dijital oyun sektöründe önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz” dedi.