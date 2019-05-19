Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye; 8 milyon arı kovanı, 83 bin arıcılık işletmesi ve yıllık 104 bin ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada. Buna rağmen arı ürünlerinde ciddi ithalat yaşanıyor. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB); özellikle propolis, arı sütü ve poleninin daha fazla üretilmesi ve iç talebe yetişmesi için ciddi bir çalışma başlattı. TAB Başkanı Ziya Şahin “Arıcı Kadınlarımız Arı Ürünleri Üretiyor” ve “Sertifikalı Arı Ürünleri Üretimi” projelerini Tarım ve Orman Bakanlığına sunduklarını belirterek “Türkiye’de geçen yıl yaklaşık 9 ton propolis, 12 ton polen, 340 kilogram arı ekmeği ve 290 kilogram arı sütü üretildi. Ancak talep açığı var ve bu da ithalat yoluyla karşılanıyor. Yıllık 20 ton arı sütü ve 160 ton polen ithal ediliyor veya farklı yollarla ülkemize giriyor. Dünyanın en zengin besin, aroma ve tadına sahip coğrafyasında üretim yapan arıcılarımızın; polen ve arı sütü, arı ekmeği, apilarnil ve arı zehri üretimi konusunda gerekenler yapılacak. Yürüttüğümüz projelerle üç yıl içinde 500 sertifikalı işletme kurmayı ve Türkiye’nin ihtiyacı olan propolis, arı sütü ve poleni üretir duruma gelmeyi hedefliyoruz. Böylece ithalattan kurtulacağız” dedi.

ÖLÜMLERİ BİTİRELİM

Türkiye’de arının, diğer ülkelere göre daha fazla önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: Endüstri ve tarım alanlarındaki çevre sıkıntıları her geçen gün artıyor. En iyi polinatör arı olduğu için, korumamız lazım. Arı ölümleri ve arının yaşatılması konusuna odaklanacağız. Çiçeklenme döneminde bitkilere verilen ruhsatsız ilaçlar, arıları öldürüyor. Bu ilaçlar bitkiye de zarar veriyor. Bu sebeple doğru ilaçların kullanılması gerekiyor, yoksa arıcılığımız biter. Çiftçiler ilaç kullanırken, arıcıları da düşünmeli.